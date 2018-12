Sheinbaum descubre que las ventanas de su oficina están blindadas

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció ayer miércoles que al llegar a su nueva oficina se encontró con que las ventanas estaban blindadas.

La nueva mandataria capitalina, que este miércoles 5 de diciembre juró al cargo, publicó que en su oficina principal, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, había cuatro ventanales blindados.

Pero adivinen qué, llegué a la oficina y me encontré que las ventanas que se colocaron o estas puertas que se colocaron en 2013, son blindadas, pesan, no sé, 500 kilos cada una, no solamente estas dos sino otras dos que están atrás y miren nada más esto, lo pusieron para evitar pues no sé. Así que no necesito ventanas blindadas. Les informo que vamos a empezar a revisar hoy para empezar a quitar las puertas blindadas de la oficina. La jefa de gobierno no tiene miedo”, explicó Sheinbaum.