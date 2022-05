Claudia Sheinbaum considera reabrir tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, considerará reabrir el tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro si se rehabilita antes que el tramo elevado.

La mandataria capitalina reconoció las afectaciones que han padecido los habitantes de la alcaldía Tláhuac.

Afirmó que 91% de las familias afectadas por el colapso de la Línea 12 del Metro, que provocó la muerte de 26 personas, aceptó el acuerdo reparatorio y la justicia restaurativa que les ofreció la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“La Fiscalía, repito, para las más de 90 víctimas que han aceptado el acuerdo reparatorio, optó por un esquema de justicia, que se llama justicia restaurativa. Sí es justicia, es una justicia en donde no hay personas en la cárcel, no hay un proceso muy largo de amparos, que puede llevar años y años y años; sino que, de acuerdo con el Sistema Penal Acusatorio, lo que se establece es, si la víctima está de acuerdo con una justicia restaurativa, se procede así eso. Entonces, eso es lo que está ahí y la verdad que establece la propia Fiscalía a través de su propio peritaje”, detalló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Al ser cuestionada en conferencia de prensa, sobre por qué no se ha dado a conocer el peritaje causa-raíz que entregó el año pasado la empresa DNV sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, respondió:

“El último reporte no lo aceptó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, considera que no cumple con los requisitos que se le pidió a la empresa, que es, la calidad del estudio es distinta a lo que fueron los primeros dos, y se está en ese proceso, solicitándole a la empresa que cumpla con toda la metodología… nosotros consideramos que hay conflictos de interés. El primero y segundo reporte, nunca se había presentado un abogado y ahí establecían claramente los problemas de diseño y de construcción que ustedes conocieron; en el tercer reporte no siguen la metodología que establecieron y, además, aparece un abogado que había participado, en su momento, en un juicio contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, detalló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.