Sheinbaum condena vandalismo en la UNAM

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, condenó los actos vandálicos y la quema de una bandera de México, que un grupo de encapuchados realizó en la explanada de la Torre de Rectoría de la UNAM.

Te recomendamos: Fotos y videos: Anarquistas causan destrozos en Rectoría de la UNAM

En entrevista, después de inaugurar un Sendero Seguro en el pueblo de la Candelaria en la alcaldía Coyoacán, dijo que no se caerá en provocaciones.

Aseguró que estará pendiente del curso de las investigaciones, pues ya se tienen detectados a los grupos que realizan estos actos de violencia en la ciudad.

Estudiantes de varios planteles y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se movilizaron esta tarde contra el acoso y la violencia de género.

Un grupo de encapuchados aprovechó la protesta para vandalizar las instalaciones de Rectoría y quemar la bandera.

Cerca de la una de la tarde, unos 300 alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en paro desde el 24 de octubre, marcharon del parque de La Bombilla a Rectoría, en Ciudad Universitaria, para entregar un pliego petitorio donde exigen a las autoridades de la UNAM investiguen por completo los más de 70 casos de acoso sexual denunciados en los últimos 4 años.

Casi al mismo tiempo, un grupo de encapuchadas marchó dentro del campus, desde la Facultad de Filosofía y Letras.

Tras manifestarse pacíficamente, ambos contingentes se retiraron de la explanada.

Instantes después, un grupo de 50 encapuchados anarquistas llegó a la zona y comenzó a hacer destrozos.

Los encapuchados arremetieron contra la prensa, replegándola. Después, treparon al mezzanine del edificio de Rectoría.

Hicieron pintas, rompieron vidrios con palos y lanzaron bombas molotov.

Luego se dirigieron a la explanada y tras varios intentos fallidos, lograron bajar la bandera nacional del asta y la trasladaron frente a Rectoría, donde la desgarraron y le prendieron fuego.

Los restos de la bandera fueron recuperados por un alumno que pasaba por la explanada.

No puede quedar en el piso quemada. No es posible. Se pueden quejar todo lo que quieran. Yo soy compañero de ellas de la Facultad de Ciencias Políticas, pero hacer esto ya no es, por lo menos para mí, ya no es algo justo”, dijo Mauricio, estudiante de Ciencias Políticas.