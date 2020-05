Claudia Sheinbaum informará cada viernes sobre cambios en semáforo de la CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, compartió, por medio de un video que subió a sus redes sociales, que cada viernes informará a la población sobre los cambios que surjan en el semáforo con respecto a la alerta por el COVID-19, después de que diera a conocer que se había registrado un incremento en la movilidad peatonal en la capital del país.

En el material, Sheinbaum Pardo señaló que cada cambio que se registre será fundamental para la vuelta a la normalidad de la capital del país, la cual en este momento, al igual que 30 estados, está en semáforo rojo.

En su mismo mensaje hizo un llamado a la población a seguir con los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud y a conservar la sana distancia hasta que la situación se comience a normalizar.

“Hasta ahora, ha sido la conciencia y la responsabilidad de los habitantes de la ciudad lo que ha logrado que no haya más lamentables pérdidas humanas y que no se haya sobrepasado la capacidad hospitalaria; en semáforo rojo, ser consciente significa seguir manteniéndonos en casa en la medida de lo posible y no salir de casa sin usar el cubre bocas y el gel; ser consciente significa guardar un metro y medio de distancia si vas al supermercado, al banco, al parque o a las actividades esenciales permitidas en el semáforo rojo”, dijo Claudia Sheinbaum.