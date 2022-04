Claudia Sheinbaum asegura que seguirá trabajando con Sandra Cuevas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que van a seguir colaborando institucionalmente con la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras instalar la mesa de trabajo del agua en la alcaldía Benito Juárez, enfatizó que se demostró que no se trataba de un asunto político, sino era judicial y reiteró que siempre estará del lado de las víctimas.

“Se demostró que éste no era un tema político, eso es lo primero, este esquema de justicia restaurativa es algo que ha implementado la Fiscalía en otros casos y que, en este caso, la alcaldesa, junto con las víctimas, acuerdan esta disculpa pública y las otras medidas que estableció el Juez y en este caso, se repone el procedimiento, dado que, en efecto, no había sido una disculpa pública la que ella había dado, dado que no fue, en particular, frente a las víctimas”, agregó.