Claudia Sheinbaum anuncia renovación de la Policía de Tránsito de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la consulta sobre Revocación de Mandato será, en un futuro, un instrumento para evitar que los mandatarios traicionen a quienes los eligieron.

Te recomendamos: CDMX registra más abusos por altos precios de gasolinas: AMLO

Afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha traicionado a los ciudadanos.

“Este no solamente es un ejercicio para el presidente López Obrador, es para cualquier presidente que entre después del presidente López Obrador, si una persona es electa, elegida y sabe que, a los 3 años, va a estar sujeta o sujeto a la revocación de mandato, se va a pensar dos veces traicionar a su pueblo. Tenemos un presidente que no ha traicionado al pueblo y no ha traicionado lo que ha venido diciendo desde el primer momento que fue figura pública, no solamente como jefe de Gobierno, sino mucho antes”, detalló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.