Claudia Sheinbaum anuncia que no habrá eventos públicos por el Grito de Independencia en CDMX

En mensaje en redes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá eventos públicos el 15 y 16 de septiembre con motivo de la conmemoración de la independencia en la Ciudad de México.

Hizo un llamado a los habitantes a no bajar la guardia durante las fiestas patrias.

“Viene el 15 y 16 de septiembre, conmemoremos la independencia, pero sigámonos cuidando. No es tiempo aun de hacer fiestas. Este año celebremos a México de una manera distinta. Quiero informarles que no habrá eventos públicos en este grito de independencia y por ello no es necesario asistir a plazas públicas, pueden seguir la transmisión desde sus hogares a partir de las 8 de la noche”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México