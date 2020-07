Claudia Ruiz Massieu pide no politizar caso Emilio Lozoya

Claudia Ruiz Massieu, exdirigente nacional del PRI, pidió este martes no politizar el caso de Emilio Lozoya, ni utilizarlo como distractor.

En entrevista, Ruiz Massieu exhortó que se aplique la ley sin tintes políticos.

“La justicia no debe ser politizada en ningún caso, ni en este ni en ninguno. La justicia debe aplicarse conforme a la ley y la ley aplicarse sin tintes políticos ni en este ni en ningún caso. No distraernos con pirotecnias. Sería lamentable que casos como este se utilicen como distractores, pero ya hemos visto como otro tipo de cosas se utilizan como distractores y, más bien lo que nosotros debemos insistir es en que tomen medidas y acciones específicas, oportunas y contundentes para justamente enfrentar la crisis de salud que no baja, la crisis económica que inicia”, dijo Claudia Ruiz Massieu.