Claudia Anaya Pide Renuncia de Alejandro Moreno al PRI por Traición a la Coalición

La senadora Claudia Anaya, quien fuera candidata de la alianza PRI- PAN-PRD a la gubernatura de Zacatecas en 2021, exigió la renuncia de su dirigente nacional, Alejandro Moreno.

En entrevista, la legisladora calificó como una traición que su propio dirigente hubiera operado para que ella perdiera esa elección.

Hizo estas declaraciones luego de que la gobernadora Layda Sansores reveló una supuesta conversación mediante mensajes entre el coordinador morenista, Ricardo Monreal y Alejandro Moreno, en la víspera de la elección en Zacatecas.

Ahí, se reveló un presunto acuerdo para apoyar al hoy gobernador David Monreal, hermano del coordinador morenista.

“Es terrible ver estos audios, estos videos, estos textos en donde el presidente de tu partido desea que tu partido, que tú pierdas, me parece una traición no solamente al PRI, es una traición a la coalición, es una traición a la democracia. Yo creo que Alejandro Moreno no debería de estar en la dirigencia del PRI, no debería de estar en la política, creo que debería de revisar muy bien la situación política en que se encuentra. A mí me entregaron desde dentro del PRI se trabajó para que el PRI perdiera en Zacatecas”, dijo Claudia Anaya, senadora del PRI.