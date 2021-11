CJNG ingresan a localidades de Michoacán; se registran nuevos enfrentamientos

En Michoacán, este lunes, 15 de noviembre de 2021, grupos armados protagonizaron una serie de enfrentamientos en la carretera San Juan-Tancítaro.

Te recomendamos: Se registra nuevo enfrentamiento en Tepalcatepec, Michoacán; hay 6 militares lesionados

Pobladores reportaron que desde temprana hora presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación ingresaron a varias localidades, entre las que se encuentran “Agua Chiquita”, Los Lobos, La Pacata y Agua Zarca, lugares donde se registran los tiroteos contra otro grupo armado que pretende frenar el avance de esta organización criminal.

En un vídeo que circula en redes sociales se observan algunos vehículos de los llamados “monstruos” y varios hombres que portan armas de grueso calibre.

También se reportó que la carretera Tancítaro-San Juan Parangaricutiro fue cerrada a la circulación por los intensos enfrentamientos que se registran desde temprana hora.

Esta mañana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla advirtió que no permitirá grupos armados al margen de la ley, llámense comunitarios o autodefensas, y señaló que las fuerzas federales serán las encargadas de desarmar a estas células.

El gobernador se refirió a la reunión del jueves de la semana pasada en Ziracuaretiro, donde más de medio centenar de hombres armados, pertenecientes al autodenominado grupo Pueblos Unidos, determinó cerrar filas para impedir la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región, con el pretexto de la lucha contra la extorsión y el secuestro.

“Primero, cualquier grupo armado fuera de la ley, está fuera de la ley, no puede porque… ahora tratan de camuflagear o de decir es que somos autodefensas, no, no existe el término, ni el concepto autodefensa en la ley”, refirió Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.