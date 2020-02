Ciudades en cuarentena y personas aisladas por coronavirus en China

Hasta el momento hay 13 ciudades en cuarentena y 40 millones de personas aisladas en China desde el 23 de enero, por el virus del coronavirus.

Te recomendamos: Confirman primer fallecido en Japón por coronavirus COVID-19

Pero vivir en cuarentena va más allá de cerrar fronteras para muchos habitantes de estas ciudades, implica, por ejemplo, dejar de abrazar a quienes más quieren.

Un emotivo video muestra cómo una niña llora porque no puede abrazar a su madre, una enfermera que trabaja en un hospital de Fugou, en Henan, China.

Incluso, quienes pensaban disfrutar de un placentero viaje en el crucero del Diamond Princess, también han tenido que vivir la angustia que significa vivir en cuarentena.

Desde el lunes 3 de febrero, los más de dos mil pasajeros a bordo del crucero, están en confinamiento.

El barco, que se encuentra varado en el puerto de Yokohama, cerca de Tokio, tuvo que ponerse en cuarentena, luego de que se descubriera que existían pasajeros infectados con el coronavirus.

Hasta este jueves, se habían registrado 174 personas infectadas.

Yolanda Rocha del Valle y Joaquín Gómez Moreno, son un matrimonio de mexicanos que se encuentran a bordo del crucero.

En entrevista para Al Aire con Paola narran lo que es vivir en aislamiento.

La señora Yolanda narra las condiciones en las que se encuentran, a ellos, por ejemplo, les tocó estar en un camarote sin ventana, pero, aun así, tratan de guardar la calma, de distraerse leyendo el periódico, viendo televisión, aunque no es lo mismo para todos.

Yo les traduzco a los latinos y si me han dicho que están desesperados, tengo dos personas que también me dicen es que ya no aguanto, ya, entonces pues si da miedo estas tensiones de que alguien sufra, una de las personas que ya hemos, sufre claustrofobia”, detalló Yolanda Rocha del Valle.