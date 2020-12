CDMX extiende rastreo de COVID-19 con código QR a transporte público

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes la ampliación al transporte público del uso del código QR para detectar casos de coronavirus y evitar contagios.

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno señaló que a partir de la próxima semana se utilizará dicho código, el cual ha sido muy útil en ciudades como Tokio o en ciudades de China.

Especificó que en una primera fase se utilizará el código QR en el Metro, en trolebuses, en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y en el Metrobús, a partir de la segunda mitad de la próxima semana.

Una segunda fase se llevará a cabo en el transporte concesionado.

“No es obligatorio, no es que no se va a dejar subir a alguien si no tiene teléfono celular, pero sí se va a colocar en un lugar y recuerden que es para beneficio de los que usan el transporte público”, dijo.