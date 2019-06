Ciudad Juárez, en alerta ante posible llegada de 3,500 migrantes

Ciudad Juárez se declara en alerta ante la posibilidad de que lleguen 3,500 migrantes y no tengan espacios suficientes para recibirlos.

Te recomendamos: Hasta 200 migrantes son retornados diariamente de EEUU

Es el beso a la libertad.

Son cubanos que la mañana de este jueves fueron retornados de Texas a Ciudad juárez.

Despierta captó el momento en que son liberados por el Instituto Nacional de Migración para que permanezcan en esa ciudad fronteriza hasta la fecha de presentarse ante un juez estadounidense y comiencen su proceso de asilo.

-¿Aquí en México qué les dijeron? en este papel es una visa transitoria por 180 días solo de turista, no tenemos permiso de trabajo”, indicó Orlando.

El de cubanos es uno de los grupos más grandes de migrantes que esperan en Ciudad Juárez para cruzar a Estados Unidos.

Foto: Un grupo de cubanos son deportados por Estados Unidos. (Noticieros Televisa)

Los restaurantes de comida cubana empezaron a surgir en las calles de esa urbe.

Cristina, comerciante nacida en Ciudad Juárez dice que hace 3 meses abrió el local con el objetivo de ayudarlos y darles trabajo.

Melvi, médico de profesión, se empleó como mesera en Ciudad Juárez.

Estamos esperando para entrar, para pedir nuestro proceso pero legalmente, no ilegalmente… -¿cómo te han tratado en Ciudad Juárez? en Ciudad Juárez muy bien… -¿rechazo, xenofobia? no, no. Hasta ahora no hemos sido perseguidos. Hasta ahora nos ha ido bien aquí, solo que con cuidado, no salimos a horas de la noche, mucha precaución”, dijo Melvi, migrante cubana.