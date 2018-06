Circula video con presunta filtración sobre lavado de dinero para Anaya

A través del sitio casoanaya.com, dan a conocer un video que presuntamente revela cómo ha llegado dinero a la campaña de candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; habla el hermano de Manuel Barreiro, Juan Carlos Barreiro.

En el sitio mencionado se presenta un video de YouTube titulado “Caso de Anaya-Primera Parte”. En este trabajo aparece Juan Carlos Barreiro, hermano de Manuel Barreiro, el empresario que ha sido relacionado con el candidato Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente.

Lee también: Ricardo Anaya reacciona al video sobre presunto lavado de dinero

En audios de tres reuniones, una empresaria argentina, que desea permanecer en el anonimato, se reúne con Juan Carlos Barreiro.

La mujer pregunta: “¿me estás hablando de Anaya, me estás hablando de tu hermano?”

Juan Carlos Barreiro responde, “todo lo que necesites lo podemos hacer, María, a mí lo que me preocupaba era saber en dónde estaba parado, por seguridad de ambos lados, porque hay temas que se tienen que tratar con una delicadeza tanto para ustedes como para mí”.

Juan Carlos Barreiro describe: “somos tres hermanos; el mayor, yo soy el de en medio y uno más que vive en Barcelona. Mi hermano es dueño del penthouse del Corporativo Blanco, el edificio más popular de Querétaro para inversiones. Mi hermano es dueño de 13 parques industriales”.

La empresaria pregunta: “¿y él trae fondos de otros lados y desarrolla acá?”

Juan Carlos Barreiro informa que su hermano “vive en Canadá, bueno en Miami realmente, pero ahorita está en Canadá y viaja para lo de los fondos”.

Después, describe cómo conoció a Ricardo Anaya: “Cuando yo llegué a Querétaro, era una ciudad pequeña, entonces yo crecí con la mayoría de familias acomodadas de Querétaro. Ahorita esas familias, todos mis cuates, están en posiciones muy bien…”

María pregunta: “entonces, el candidato a presidente, uno de ellos, ¿es amigo tuyo de ese grupo?”

“Sí”, responde Juan Carlos Barreiro, “se le metió muchísimo dinero para que gane”.

Entonces, insiste la empresaria “¿es amigo de la familia, amigo tuyo, de tu hermano?”

Barreiro señala que “él se acercó por dinero; se hizo algo para hacerle llegar dinero, en cuanto a unas bodegas. Se le dijo ‘ok, tenemos estos terrenos’; se hizo un crédito; ‘nosotros los vamos a poner, se hace un crédito me vas pagando, se va a incrementar el valor que tienes y cuando lo vendas te vas a ganar 80 millones para que te los guardes en tu bolsa’”…

“¿80 millones de qué..?”, pregunta la mujer. “En este caso fueron de pesos”, dice Juan Carlos Barreiro. “¿Qué son cuánto en dólares..?”, pregunta ella. “Estamos a 20…”, balbucea él… Bueno, ataja ella “fue para que tenga dinero para la campaña”. Pues, “para la campaña, exactamente”, reconoce él.

Juan Carlos Barreiro señala que “no es lo único que se ha hecho. A través de él se hicieron muchos parques industriales, se cambiaron, se compraron tierras. Él sabía y avisaba ‘se van a abrir estas tierras a la venta, ¿te interesa?’ Él pasaba la información de primera mano y cuando se hacía la licitación, se llegaba: ‘aquí está el dinero de golpe’. Que la tierra costara 1, se cambiaba a que costara 30 y se desarrollaba”.

Continúa que “se conseguían los fondos. Él estaba empezando a subir, y ahora que llegó nos dijo que necesitaba lana. ‘Okey, ¿cuánto vas a necesitar? Pues de entrada dame tanto”.

Reconoce que, para que el mecanismo que echaron a andar funcione “hay que hacer muchas cosas, no sólo con uno que firme todo”.

María reconoce que “nosotros tenemos, con una de las empresas, en Estados Unidos, hago una empresa que tiene otra empresa, que tiene otra empresa, que tiene otra empresa, y voy pasando los bienes de una empresa a la otra para poder lavar y no pagar”.

Barreiro ataja: “yo tengo cómo hacerlo, puedes depositarme toda la cantidad, lo meto a una casa que se dedica específicamente a eso, pero por lo que no quisiera hacerlo y por lo que tengo que tener muchísimo cuidado es porque nos tienen ahorita a nosotros muy vigilados, que no movamos cantidades para no ayudar”.

“¿A tu familia la tienen vigilada, porque saben que son amigos?”, pregunta ella.

“Sí”, responde él. “¿Porque saben que son amigos, es algo que se sabe?”, insiste ella.

“La cuestión es que están revisando todo lo que se hizo a través de mi hermano. Esto no estaba a nombre de mi hermano, no estaba y bueno, ¡pum, pum, pum!, investigaron hasta que llegaron, fue hasta que llegaron y dieron con él”, dice Juan Carlos Barreiro.

La empresaria vuelve a cuestionar: “¿Te parece que es algo que vale la pena invertir en esta persona?”

Barreiro afirma: “Yo creo que nunca es tarde, pero tienen … está complicado, porque está todo muy revisado, pero siempre hay forma de hacerlo”.

Finalmente, Juan Carlos Barreiro afirma: “y si queda el candidato, se nos abren las puestas para lo que quieran“.

(Con información de FOROtv)

tfo