‘Cinturón de paz’, pacífico e inservible durante marcha del 2 de octubre

Octavio era integrante del ‘cinturón de paz’ que funcionarios del gobierno de la Ciudad de México formaron sobre Eje Central Lázaro Cárdenas; a unos metros de la avenida 5 de mayo, uno de los puntos más críticos de la marcha en donde un grupo de encapuchados, autodenominados anarquistas, provocaron disturbios, ahí, uno de ellos pintó con aerosol la camiseta que lo identificaba.

– ¿Señor, lo pintaron? – ¿A poco me ves cara de anarquista, mija? No. – ¿No le dio miedo? – No, solo me pintaron, lo cierto es que nosotros no venimos a agredirlos ni nada, de hecho, venimos a apoyar para que las cosas salgan bien en esta ciudad – ¿No les hizo nada? – No, para nada.

Metros más adelante, en el cruce de 5 de mayo e Isabel la Católica ocurrió otro incidente, Alejandro Márquez, jefe de la Unidad Departamental de la Agencia Digital de Innovación Pública, presentó el tímpano inflamado por el estallido de un petardo.

Ya en la parte final del contingente pasaron los chicos, siempre vestidos de negro, con lentes, pasamontañas, venían lanzando sus consignas, luego empezaron a agredir a los policías, como quedamos en medio de la trifulca fue donde nos tocaron los objetos que lanzaban los manifestantes, fueron varios petardos, pero uno cayó muy cerca de nosotros, íbamos muy pegados a la pared, de hecho, nos quedamos sordos, esa sensación como cuando se te mete agua, pero más del oído izquierdo, después estuvimos tranquilos hasta que nos pudimos juntar todos y decidimos regresarnos a nuestras oficinas”, relató Alejandro Márquez. ¿Qué está pasando? – Están agrediendo a los compañeros.

La estrategia del gobierno capitalino de sacar a las calles a 12 mil ciudadanos para disuadir los actos de violencia fue criticada, tanto en redes sociales como por empresarios.

-¿Hubo éxito en el ‘cinturón de paz’? – Obviamente no, ustedes vieron los resultados y me da mucha pena ver a la gente que quería hacer bien las cosas, y cómo fueron vejados, atacados, por intereses que no son los intereses de México, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Algunos de los participantes de los cinturones estaban conscientes de que su tarea no era responder agresiones.

– ¿Usted está preparada para hacer labores de seguridad? – No, pues no. – ¿No le han dado ninguna instrucción? – No, ninguna, bueno yo creo que una corre a ver dónde se puede proteger, comentó Sandra González, voluntaria.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México indicó que hasta el momento no ha recibido ninguna queja por parte de los participantes de los cinturones apostados en el trayecto de la marcha.

No tenían funciones y de hecho no ejecutaron, si ustedes lo vieron, en ningún caso realizaron funciones de contención, ni de seguridad, no pienso que su presencia fuera provocadora o de violencia, en eso sí hay que estar muy claros”, afirmó Nashieli Ramírez, presidenta CNDH- CDMX. – ¿Usted de dónde viene? – Nosotros venimos de la alcaldía Miguel Hidalgo. – ¿Es usted funcionario? – Sí. – ¿Fue por alguna instrucción? – Por convicción propia. – ¿Cómo se los plantearon? – No, pues fue una cosa que nosotros hicimos por iniciativa, porque también fuimos jóvenes, antes de ser trabajadores fuimos estudiantes.

No obstante, la jefa de Gobierno anticipó que seguirán adelante con la estrategia, aunque buscará perfeccionarse para las siguientes movilizaciones que se lleven a cabo en la Ciudad de México.

Probablemente ya lo hagamos de manera más organizada, particularmente ahí donde tenemos información de que va haber grupos que quieren generar violencia o agresiones, lo vamos a ver todavía más organizados y obviamente como siempre lo hemos dicho es un tema de voluntarios, quien lo quiera hacer adelante, quien no lo quiera hacer, también”, dijo Claudia Sheinbaum.

Además, el presidente López Obrador felicitó a ciudadanos y funcionarios por el comportamiento de ayer, y respondió así a quienes criticaron los cinturones de paz.

Nadie iba a responder a una provocación, nada de gravedad, a ver, ¿por qué no se revisa qué pasó el año pasado y los otros años?, nos hemos guiado por lo que opinan nuestros adversarios, y en particular los conservadores, pues ¡no les va a gustar nada!, la gente ayudó muchísimo en esto”, reiteró el presidente.

Por estos hechos, la Procuraduría de la Ciudad de México inició seis carpetas de investigación por diversos delitos cometidos por encapuchados durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre, en esta se presentaron cuatro denuncias por lesiones y dos por daño a la propiedad; durante las agresiones, nueve policías y cinco civiles resultaron heridos, cuestión que sigue generando polémica por la participación de funcionarios y empleados de gobierno en el llamado ‘cinturón de paz’, mismos que no quedaron exentos de vivir momentos difíciles durante la manifestación.

TVR