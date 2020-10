Segunda cadena de cines más grande de EEUU vuelve a cerrar por coronavirus

Regal, la segunda cadena de cines más grande en Estados Unidos , volverá a cerrar sus salas por la incertidumbre que existe en Hollywood debido a la pandemia del coronavirus.

La noticia llegó desde el Reino Unido, donde el periódico The Sunday Times adelantó que Cineworld, la propietaria de Regal y que por su cuenta es además la cadena de cines más grande en las islas británicas, va a bajar de nuevo la persiana tras conocerse que la nueva cinta de James Bond, “No Time to Die”, no se estrenará hasta 2021.

Posteriormente, la revista estadounidense Variety confirmó que Regal seguirá los pasos de su matriz y volverá a cerrar las salas estadounidenses que habían regresado a la actividad.

Según la web de Regal, esta compañía tiene 549 cines con 7 mil 211 pantallas en Estados Unidos.

Es importante subrayar que no todas estas salas estaban funcionando en la actualidad, ya que los dos mercados más importantes en EE.UU., que son Los Ángeles y Nueva York, siguen con los cines cerrados.

Variety apuntó que las salas de Regal podrían cerrar tan pronto como esta semana y señaló que, aunque no hay una fecha estimada de reapertura, podrían permanecer así hasta 2021.

Ahora la pelota queda en el tejado de AMC y Cinemark, que son, respectivamente, la primera y tercera cadena de cines más grandes de EE.UU.

La pandemia ha arrasado Hollywood como un tsunami

Primero se tuvieron que interrumpir por completo todos los rodajes (muchas se están reanudando ya con todas las medidas de seguridad) y después los estudios se estrujaron los sesos para ver qué hacer con el calendario de estrenos previsto para 2020.

Así, desde marzo se han sucedido sin parar los retrasos de lanzamientos, y también se han dado muchos casos de películas que iban a estrenarse en la gran pantalla y que finalmente desembarcaron directamente en el mercado digital, como fue el caso de “Mulan” de Disney.

