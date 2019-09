No habrá filtros de revisión por Grito de Independencia: Orta

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, informó que está listo el operativo para los festejos del Grito de Independencia, a realizarse en el Zócalo capitalino.

Tenemos cinco accesos principales, aquí sobre 20 de noviembre, naturalmente Pino Suárez, Madero, 5 de mayo y 16 de septiembre , esos son los accesos principales, sin embargo, en las bocacalles o en las entre calles de estas va a ver personal que va a estar presente. No va a ver filtros como tal de revisión, van a hacerse revisiones solamente en caso de que se advierte algún tipo de riesgo. O sea no va a ver puntos de revisión”, señaló Jesús Orta.

Entrevistado tras su participación en la reunión del gabinete seguridad, Jesus Orta, aseguró que no se advierten riesgos para la celebración.

Tenemos nuestro análisis de riesgo, no advertimos algún foco rojo, vamos a estar sin embargo con toda esta presencia, muy pendientes de cualquier suceso que se vaya dando y los elementos ya tienen las consignas, es facilitar, es proveer seguridad, en ningún momento es molestar ni generar ningún tipo de actuación que sea necesario considerando que no prevemos riesgos mayores”.

Sobre el bloqueo realizado este viernes por policías federales, el Secretario Orta advirtió que no habrá intervención de la policía capitalina mientras haya diálogo.

Si no hay y nada más es un bloqueo y sin ningún tipo de justificación, evidentemente se tiene que levantar. El tema no es si se permite o no el cierre, el tema es si hay una situación de diálogo entonces se va a privilegiar eso sino entonces si vamos a actuar”.