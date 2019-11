Aprende a identificar los cinco errores más comunes que podría estar afectando el ciclo de sueño de tu bebé y evitan que duerma toda la noche.

Te recomendamos: Mujer con cáncer de mama da a luz a bebé sano, a pesar de quimioterapias

Cuando se está embarazada, es común escuchar a otras personas decirte que ya no se volverá a dormir como antes o recomiendan que se aprovechen las horas de sueño lo más que puedas, porque una vez que el bebé llegue a casa será complicado volver a conciliar el sueño.

Es normal que el bebé despierte porque tiene hambre, está incómodo o su papal está sucio, sin embargo, también es probable que se esté cometiendo algunos errores que le impiden descansar adecuadamente y se mantenga durante varias horas en los brazos de Morfeo.

FOTO Los 5 errores que impiden que el bebé duerma toda la noche. (Getty Images)

De acuerdo con Healthy Children, portal creado por pediatras, los bebés no tienen ciclos de sueño regulares hasta después de los seis meses. Es probable que de las horas que duerme, sólo un par sean seguidas. A medida que tu pequeño crece, necesita dormir menos, no obstante, cada bebé tiene necesidades de sueño diferentes.

Error 1: No esperar antes de revisar al bebé

Los bebés, en especial los recién nacidos, suelen hacen ruidos porque balbucen, sienten molestias o se quejan, pero eso no siempre es señal de que están despiertos. Muchas veces los papás se preocupan al escuchar algún sonido y corren a ver qué sucede.

El error está en no esperar algunos minutos antes de responder a las quejas del bebé. Esta intervención puede alterar el proceso de sueño del pequeño. Healthy Children recomienda esperar un poco para ver si puede volver a dormirse solo. Si pasan unos minutos y no se calma, acércate a él sin prender la luz. Probablemente tenga hambre, haya ensuciado su pañal o no se sienta bien.

FOTO Los 5 errores que impiden que el bebé duerma toda la noche. (Getty Images)

Error 2: Moverlo a su camita cuando ya está dormido

De acuerdo con expertos de Healthy Children, es importante colocar al bebé en la cama cuando está por conciliar el sueño. Crear este tipo de rutina ayudará al pequeño a lograr dormirse por sí solo, sin necesidad de arrullo.

Si se coloca al bebé en su cama cuando ya está dormido, al despertar durante la noche verá todo distinto, por lo que necesitará ayuda para dormirse de nuevo.

Lo recomendable es acostar al bebé adormilado en su propia cama, para que al momento en que se despierte durante la noche, pueda encontrar todo igual a como lo vio cuando estaba conciliando el sueño.

FOTO Los 5 errores que impiden que el bebé duerma toda la noche. (Getty Images)

Error 3: No jugar con él durante el día

Es importante hablar y jugar con el pequeño durante el día. Mantenerlo activo ayudará a extender las horas que permanece despierto, por lo que podrá dormir por periodos más largos durante la noche.

FOTO Los 5 errores que impiden que el bebé duerma toda la noche. (Getty Images)

Error 4: Dormirlo sólo con leche y arrullos

La leche y los arrullos serán los aliados perfectos para calmar al bebé durante sus primeros meses de vida; sin embargo, cuando ha logrado tranquilizarse de forma independiente, es importante quitar poco a poco ese apoyo a la hora de dormir.

No eliminarlos a tiempo podría crear una dependencia hacia ellos, por lo que sólo podrá dormir con leche y arrullos, actividades que necesitará a lo largo de la noche para poder conciliar el sueño. Puedes sustituirlos por abrazos y caricias dentro de su cuna.

FOTO Los 5 errores que impiden que el bebé duerma toda la noche. (Getty Images)

Error 5: No tener una rutina

Los padres deben seguir una rutina constante al momento de acostar al bebé. De acuerdo con Mayo Clinic, la sobreestimulación por la noche puede crear dificultades para tranquilizar al pequeño durante las noches.

Se puede recurrir a un baño, darle abrazos, poner luces tenues en la habitación y leerle en voz baja. Estas actividades ayudarán a que el bebé se tranquilice y concilie el sueño de forma más rápida.

Lo más importante es que se tomen el tiempo para comprender al pequeño, sus hábitos de sueño y su forma de comunicarse. Con paciencia y constancia podrán ayudarlo a mantenerse dormido durante la noche.

FOTO Los 5 errores que impiden que el bebé duerma toda la noche. (Getty Images)

Con información de VIX

KAH