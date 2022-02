“Cierro mi ciclo y me retiro”: AMLO reitera que se irá de la política en el 2024

Al abrir de nueva cuenta a los medios de comunicación las puertas del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró que, culminado su encargo actual, cerrará la puerta a cualquier aspiración de actividad pública, salvo si se tratara de la patria.

“Ya no puedo más, o sea, cierro mi ciclo y me retiro… ya no voy a ejercer el noble oficio de la política, porque cuando yo termine, me retiro, me jubilo, y ya no vuelvo a participar en nada que tenga que ver con la vida pública, ni conferencias, ni visitas a ningún estado, ni fuera del país, ni ningún cargo, nada, nada, ni siquiera honorífico. Para poder salir adelante voy a ejercitarme, voy a caminar, a leer y escribir, pero no voy a estar publicando cada año, voy a publicar cada tres años… No quiero participar, solamente que hubiera una cuestión así, solamente por la patria”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Confesó que, en 2012, por un momento pensó en abandonar su propósito de llegar a la Presidencia de la República, y por qué instantes después cambió de opinión, justo afuera de este Palacio, en un mitin en el Zócalo capitalino.

“Yo ya había participado dos veces y era la tercera, la segunda yo ya quería dejar la dirección del movimiento, hasta había escrito un documento que iba me iba yo a retirar, o voy yo a seguir luchando, pero ya no como dirigente porque me molestaba mucho, mucho, mucho, esto para que lo sepan mis adversarios, que en ese entonces se hablaba de que yo estaba obcecado con ser presidente… molestaron mucho con eso. No. Ambicioso, no. Como si no tuviese yo ideales, como si no luchase yo por principios, que luchaba el poder por el poder. Entonces, cuando nos roban de nuevo… en el 12, teníamos un mitin aquí en el Zócalo, y yo hasta redacté un texto en donde me despedía como para dejar de manifiesto que no me movía el interés personal o la lucha de poder por el poder, que siempre he dicho que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone el servicio de los demás, y estuve apuntó, de decir voy a seguir, pero ya no como dirigente, no vuelvo a ser dirigente a nada, fue un borrador, lo hice, lo pensé; y dije: ‘pues van a hacer fiesta y todavía puedo seguir, no me siento insustituible, pero todavía puedo’”, declaró Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

En este recorrido de más de una hora, también detalló cómo se sintió en el primer momento que ingresó a este sitio ya como jefe del Ejecutivo.

“Que teníamos que cumplir, que teníamos que estar a la altura de las circunstancias”, aseguró Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

La línea de pensamiento que lo guía

Luego habló sobre cómo se ha visto a sí mismo desde siempre y la línea de pensamiento que lo guía.

“Siempre me veía como un luchador social, como un dirigente de un movimiento de transformación, siempre con ideales, siempre con principios. Eso es lo que me mueve, y eso es lo que me hace resistir, ese es mi escudo protector, los principios, los ideales. Y el secreto de todo está en lo que decía Juárez, aplicar la máxima de qué ‘Con el pueblo todo, sin el pueblo nada’, si uno le es fiel al pueblo, el pueblo nunca va a dejar de apoyar al presidente, o al gobernante… ofrezco disculpas, lamento no poder mantenerle los privilegios a los de arriba, yo quiero atender a los de abajo, el pueblo, es muy claro, es arriba los de abajo, arriba los de abajo, abajo los privilegios”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Resaltó que llegó a la presidencia como resultado de una lucha por la democracia iniciada y continuada por mujeres y hombres que dieron la vida por los cambios, muchos de ellos presentes en cuadros monumentales y fotografías que cuelgan de estos muros, y que le recuerdan día a día que los cambios sociales no son obra de una sola persona.

“A veces no se comprende cuando tenemos que defender fuerte lo que estamos haciendo porque es el sacrificio, es la lucha, es la participación de millones de mexicanos, yo ya estoy curado de espanto, o sea, imagínense cuánto tiempo me han golpeado, y me han calumniado y me han maltratado. Yo ya sé resistir, pero no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con millones de mexicanos, y con el interés general, el interés del país, entonces yo, hasta ofrezco disculpas a nuestros adversarios porque tenemos que defender esto, nos costó muchísimo, y hay muchos que lucharon por estos cambios y se nos adelantaron, ¿cómo los vamos a traicionar? Nada más que nos entiendan en eso”, explicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

El salir al balcón central de Palacio para dar el grito de independencia es, reveló, el momento más estremecedor que ha vivido en su vida en Palacio.

Ceremonia del próximo 15 de septiembre será con la plaza abierta

Adelantó que la ceremonia del próximo 15 de septiembre será con la plaza abierta a los ciudadanos.

“Aquí arriba está la campana, y aquí es donde salgo, aquí se pone la escolta, es recordar de dónde venimos, es nuestra historia, y reafirmar nuestra independencia, de tanto que ha luchado el pueblo de México por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la defensa de la soberanía”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Sobre si eleva alguna oración antes de iniciar su día, dijo.

“Eso es un asunto de la intimidad, eso no lo voy a decir”, manifestó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Ofreció abrir la puerta también a los medios para conocer cómo se desarrollan las sesiones del gabinete de seguridad, y culminó así este recorrido.

“Son mis hermanos y mis hermanas, se los digo sinceramente, aunque me critiquen, y yo también”, aseguró Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

Con información de Carmen Jaimes

