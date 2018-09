Dólar a la baja, se vende hasta en 19.15 pesos en bancos

Esta tarde el dólar libre se vendió hasta en 19.15 pesos, cuatro centavos menos en relación con el cierre de este lunes, y se adquirió en un precio mínimo de 17.60 pesos en sucursales bancarias de la Ciudad de México.

El Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.7694 pesos.

El repunte del peso de dio a pesar de haberse agudizado una disputa comercial entre Estados Unidos y China, mientras que la bolsa ganó en línea con el comportamiento de otras plazas como Wall Street.

No obstante, analistas mencionaron que la guerra comercial es un factor negativo para las expectativas de crecimiento global, por lo que se mantiene el riesgo de un retroceso en los activos locales, en particular si no hay avances en la negociación entre Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El peso cotizaba en 18.7975 por dólar a las 15.20 hora local (2020 GMT), con un avance de 0.25 por ciento, o 4.75 centavos, frente a las 18.845 unidades del precio de referencia de Reuters del lunes.

La divisa local llegó a avanzar hasta las 18.731, su mejor nivel en tres semanas, pero recortó parte de sus ganancias en la recta final de la jornada luego de que el dólar pasó a terreno positivo como un activo seguro para los inversionistas.

Pekín anunció el martes represalias contra los gravámenes impuestos un día antes por el presidente Donald Trump sobre otros productos chinos por valor de 200,000 millones de dólares, sumando tarifas a bienes estadounidenses con valor de 60,000 millones de dólares.

Con información de Notimex y Reuters

MAP