Cierran penal de alta seguridad en Ciudad Juárez, trasladan a reos a otras prisiones

Después de ocho años de funcionar como Penal Federal de alta Seguridad, el Centro Federal de Reinserción Social 9 Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, cerró a partir de este domingo, por lo que al menos 400 internos fueron trasladados a diferentes penales federales del país.

Los reos fueron llevados en autobuses hasta el aeropuerto internacional “Abraham González” de Ciudad Juárez, Chihuahua y de ahí por avión a penales de Michoacán y Guanajuato.

Elementos de la Guardia Nacional realizaron un operativo para el traslado de manera segura hasta el aeropuerto.

Familiares, se apostaron en el exterior del penal, para pedir información.

“Yo quiero información no solamente de mi hijo, sino de todas las personas, no sabemos, ni qué, ni porqué, ni a dónde se los están llevando, ahora me están informando que lo más cerca que puede ser Hermosillo, Veracruz o México”, informó Manuela Núñez, Familiar de Interno.

“Quisiéramos que nos dijeran para dónde se los llevan y que nos den información directamente a los familiares porque estamos desesperados de no saber qué es lo que pasa y a dónde se los van a llevar”, agregóMaría Hernández, familiar de interno.