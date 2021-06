La Fiscalía General de Quintana Roo investiga diversas denuncias a un coach por delitos sexuales en agravio de mujeres que asistían a supuestos cursos de superación personal en el estado.

“Yo sé que ella tiene un abuso allá adentro aunque no lo haya vivido aquí, y el abuso siempre es sexual y ahorita vas a ver, esta es la chacra sexual, pongan atención”, Ricardo Ponce, motivador y conferencista.

Elementos de la Policía Ministerial catearon la mañana del jueves un hotel en la comunidad de Bacalar, en la zona sur de Quintana Roo, tras las denuncias presentadas por varias mujeres contra el conferencista y coach, Ricardo Ponce, por presunto abuso sexual.

Esta investigación surgió tras la denuncia de la youtuber Maire Winks, quien presuntamente fue víctima de abuso, al igual que otras mujeres.

“Me da un beso, me empieza a llevar a lo que yo pensé que sería su habitación, luego ví que me llevó a sus oficinas y como que se bajó los pantalones”, Maire Winks, youtuber.

“Me llevó con él al hotel y me manda directo a la habitación, a quitarme la ropa, y empezamos a tener sexo y cuando estaba de espaldas me di cuenta que me estaba filmando”, Presunta víctima.