Cierra aeropuerto internacional de Bali por erupción del volcán Agung

El aeropuerto internacional de Bali, la isla más turística del archipiélago indonesio, cerró debido a la erupción del volcán Agung que generaba una nube de polvo y de cenizas de 2 mil metros de altura.

“Según las previsiones meteorológicas, la nube de cenizas volcánicas alcanzará el aeropuerto el viernes por la mañana”, indicó en un comunicado el portavoz de la plataforma, Yanus Suprayogi.

El aeropuerto de Denpasar, el tercero de Indonesia en número de pasajeros, no recibirá ningún vuelo a partir de las 03:00 (19:00 GMT del jueves) y debería permanecer cerrado al menos hasta las 19:00 locales.

Antes de ese cierre, ya habían sido anulados unos 50 vuelos en Bali, que afectaron a más de 8 mil pasajeros.

