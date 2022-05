Cientos de familias buscan a sus mujeres desaparecidas en diferentes municipios del Edomex

El Estado de México es la entidad con mayor número de reportes de mujeres y niñas desaparecidas o no localizadas, en todo el país. Durante 2021 y lo que va de 2022 se han reportado 2 mil 357 desaparecidas o no localizadas.

En diez municipios se concentran el 50% de los reportes de desaparecidas, destacan Ecatepec, con el 10.1 por ciento, le siguen Toluca con el 8.3 por ciento y Nezahualcóyotl, con el 4.7%. En Ecatepec, cinco mujeres fueron vistas por última vez en Jardínes de Morelos, cuatro en Buenavista y 4 en Ciudad Cuauhtémoc.

En Toluca, 5 mujeres fueron vistas por última vez en Cacalomacan y 4 en San Lorenzo Tepatitlán y en Nezahualcóyotl, la colonia Benito Juárez suma 11 boletines de búsqueda.

Actualmente hay cientos de familias en el Estado de México que están buscando a mujeres desaparecidas.

Desde hace 24 días Zarahit Cruz busca a su hija Mitzy Tonanzi López cruz, desaparecida en la colonia Benito Juárez, en Neza, el pasado 8 de abril. la joven estudiante del cch oriente de la unam, avisó que iría a hacerse examenes de sangre.

“Sale de casa alrededor de las siete de la mañana. Se le vio que se subió una combi y se le pierde el rastro. No llevaba celular, ella no llevaba dinero, he hablado con amigos, amistades, exnovios, con su último el novio se habló y el niega saber que sepa algo de ella”, dijo Zarahit Cruz, madre de joven desaparecida en Nezahualcóyotl, Edomex.

Los padres de Mitzy afirman que se acercaron desde el primer día a la Fiscalía mexiquense. Sin embargo, ante la pasividad de las autoridades, comenzaron a movilizarse desde la semana pasada con colectivas locales. El viernes protestaron afuera del CCH Oriente y sostuvieron que no se fue por voluntad propia.

La Fiscalía de la CDMX colabora en la indagatoria después de que se detectó que la combi que abordó hizo una parada en el metro Guelatao, en la alcaldía Iztapalapa

En una situación similar se encuentra la familia de Zuleyma Zaret contreras serrano, de 30 años de edad, desaparecida desde el pasado 15 de abril. llevan días entregando volantes y colocando lonas en varias casas sobre avenida José María Morelos y Pavón, en San Mateo Otzacatipan, cerca de Toluca, Estado de México.

La familia cuenta que ese día recibieron una llamada de la pareja de la joven, identificado como ricardo, que les informó, viajarían a Querétaro.

“Él me dijo su hija se me acaba de bajar del carro, pues donde andan? Y ya él me contesto, Es que íbamos rumbo a Queretaro, faltaban 13 minutos, su hija se me bajó del carro, ya la anduve buscando y no la encontré”, destacó María del Pilar Serrano Acosta, madre de desaparecida de Toluca, Edomex.