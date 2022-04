Cientos de turistas disfrutan de las playas de Veracruz por vacaciones de Semana Santa

Este viernes, 15 de abril de 2022, luego de participar en las procesiones por la Semana Santa, cientos de turistas disfrutan de las playas de Veracruz.

N+ te recomienda: ¿Cuántos mexicanos salen de vacaciones durante Semana Santa?

Por segundo día consecutivo, la playa de Villa del Mar, una de las más tradicionales y concurridas del puerto de Veracruz, lució abarrotada.

“Súper, el calor ahorita está buenísimo, disfrutando un poco el espacio que nos queda, súper, está linda”, indicó Karla, turista de CDMX.

“Está muy lindo, no lo conocía, pero me gustó mucho, no, es la primera vez muy lindo”, dijo Patzi, turista de CDMX.