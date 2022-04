Cientos de personas hacen filas para certificar o corregir la CURP en CDMX

Desde el pasado 18 de octubre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cambios para la Clave Única de Población, la CURP, que nos identifica de forma única a nivel nacional, entre estos se encuentra la certificación de dicha clave, es decir, que se coteja con los libros de actas de nacimiento que tienen las oficinas del registro civil en el país.

Desde ese entonces, las filas para solicitar dicha certificación o corregir algún error, llegan a ser hasta de 400 personas diarias en las oficinas del Registro Nacional de Población.

Georgina rosas llegó cerca de las 11 de la mañana de este viernes al número 102 de la calle de Londres, en la colonia Juárez de la Ciudad de México; en ese lugar, cientos de personas hacen fila todos los días para realizar trámites ante el registro nacional de población, el Renapo.; la mayoría busca cambiar o corregir su clave única de población, la CURP.

“Vengo a hacer la unificación de mi CURP, aparece doble CURP ya es la segunda vez que vengo y es hacer filas enormes”, dijo Georgina Rosas.

Cuenta que la vez anterior le informaron que el trámite había concluido con éxito.

“Que ya había quedado, que ya estaba todo unificado y que ya con la CURP que he manejado toda mi vida con eso ya quedaba para poder hacer mi cambio ante la Afore. al momento de acudir ante la afore me indican que no, que en el sistema sigue apareciendo la CURP errónea”, apuntó Georgina Rosas, habitante de CDMX.

Luis Daniel León vino desde Nayarit a tramitar su pasaporte a Ciudad de México, pero no pudo hacerlo porque su clave no estaba certificada.

“Lo saqué por medio de internet y venía sin certificación. De relaciones donde fui a sacar mi pasaporte me mandaron a hacer el tramite de certificarlo”, comentó Luis Daniel León, habitante de Nayarit.

La CURP puede obtenerse a través del sitio de internet www.gob.mx del Gobierno de México; una vez obtenido el documento, debe revisarse si contiene la leyenda “CURP certificada: verificada con el registro civil”. En caso de no tenerla se tiene que hacer este trámite ante el Renapo, como ocurrió con Lourdes.

“Es la primera vez que vengo, lo único que si es esperar y esperar porque yo se que no soy única, somos muchos. Lo que sí me gustaría que nos dieran cita por medio de internet para que las personas que se sienten no atendidas haya una mejor organización”, señaló Lourdes Altamirano, habitante de CDMX.

Cuatro horas después de llegar, Georgina Rosas salió finalmente con su clave corregida y certificada.

“Ahorita ya veo que dice que ya está certificado y que esta unificado el tramite, eso ya me da mas confianza, somos mucha gente la que venimos a hacer un trámite por un error ajeno a nosotros”, dijo Georgina Rosas, habitante de CDMX.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Pablo Romero.

LLH