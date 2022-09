Cientos de personas fueron afectadas por la fuerte lluvia en el sur de la CDMX

Cientos de personas se vieron afectadas por la fuerte lluvia que cayó la noche del viernes en el sur de la Ciudad de México.

Te recomendamos: Inundación deja auto sumergido sobre Periférico y Viaducto Tlalpan tras fuerte lluvia

Bernardo, automovilista atrapado en su vehículo por la inundación , contó: “Quedé atrapado desde las 7:30 más o menos. Yo vengo del norte, de la colonia Portales, iba por mi nieto al Bachilleres #13 y aquí me quedé. Es un jovencito de 15 años”.

Hubo quienes ya no pudieron continuar su recorrido por los grandes encharcamientos y tuvieron que esperar durante horas a que bajara el nivel del agua.

Las horas pasaron y las opciones cada vez eran menos para los automovilistas.

Israel, conductor afectado, comentó: “Llevó aquí parado como dos horas. Traté de ver otra vía y el GPS me indica que también está cerrado allá enfrente, entonces, ni para dónde moverse”.

Muchos vehículos que intentaron pasar los grandes encharcamientos quedaron atrapados.

Con agua adentro y fallas eléctricas o mecánicas tuvieron que ser retirados con grúas.

Algunos conductores optaron por detener su recorrido y esperar varias horas, como la señora Martha quien permaneció en el cruce de Viaducto Tlalpan y Periférico Sur por varias horas.

Martha, conductora afectada, indicó: “Ya llevo más de dos horas y media. No, yo creo que ya son tres horas. Venían regresando carros del Periférico y yo me esperé a ver qué pasó, y dije: ‘no, mejor ya me estacionó aquí’”.