Cientos de familias visitaron el zoológico de Chapultepec el primer fin de semana de semáforo amarillo

El primer domingo de semáforo amarillo, en el zoológico de Chapultepec, se vivió muy animado y con buena afluencia de visitantes. Familias acudieron a ver los más de mil ejemplares que tiene el zoológico.

“¿Cómo se siente de poder venir al zoológico? Bien, quiero ver a los animales. Y ¿cuáles son sus favoritos? Los changos, tengo un chango grandote en mi casa que me regaló mi papá; a mí no me gusta estar encerrada tanto tiempo”, Esperanza, niña turista.

Tanto niños como adultos coincidieron en que el zoológico es una excelente opción para combatir el encierro diario causado por la pandemia.

“Muy contenta y bueno por los niños, venimos a que se diviertan un ratito a que se desestresen de todo el día”, Elisa, turista

“Me siento feliz ya que me divierto, también me siento protegido por todas las medidas de precaución. ¿Cómo se ha sentido en casa, ya se había aburrido? Mucho, me había estresado y también por las clases que me estresan más. Y ¿hoy se vino a desestresar? Si. ¿Cuáles son sus favoritos? La guacamaya y el cocodrilo”, exclamó el niño JuanPablo

“Está bien porque por una parte a los niños les hace falta distraerse un poquito, ya llevamos pues tiempo en casa y a ellos les hace falta un poquito de aire también, aparte de que son muy inquietos en casa, pero ya con este viaje se relajan un poquito. Y ¿mamá cómo se siente? Bien. ¿También ha estado estresada? Si la verdad sí, sin escuela y con los niños en casa, si es un poco difícil. Oiga trae una cobra atrás de usted”, Tere, turista.

“Cuál es su favorito? Las víboras, los panda y los leones. Y que trae ahí en la cabeza? Una víbora de juguete. Y que hace? Echa agua pero no tengo. Qué bueno porque ya me hubiera bañado verdad ? Sí, rió el niño Miguel Ángel.