Cientos de enjambres de abejas africanas amenazan a habitantes en Sonora

Diariamente el Departamento de Bomberos y de Protección Civil recibe entre 15 y 20 llamadas debido a la presencia de panales o la proliferación de colmenas.

La mayoría de estos enjambres aparecen en parques, hospitales, centros comerciales y áreas rurales.

La Unidad de Protección Civil invitó a la ciudadanía a no atacar los panales para evitar accidentes.

“Siempre cuando se pone en riesgo la población nosotros como institución estaremos ahí presente y tal es el caso de las abejas, nosotros le pedimos a la población no agredirlas, no aventarles algún objeto, no correr, no gritarles, si tienes música dentro de tu casa apagarla y por ningún motivo quieran accionarlas para matar esas abejas sin el equipo necesario”, dijo Rubén Martínez, inspector Atención a Emergencias Protección Civil Sonora