Cientos de empresas en riesgo de cerrar por coronavirus: Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) aseguró que al organismo que encabeza han llegado cientos de empresarios en busca de apoyo, porque antes de la pandemia de coronavirus, COVID-19, vivían al día, pero ya no tienen capacidad de repago y corren el riesgo de cerrar.

“Muchas de las más pequeñas, las micro, las pequeñas empresas ya no tienen liquidez e incluso ya cayeron en asuntos de insolvencia”, indicó Enoch Castellanos, presidente de Canacintra.

Reprochó que en el marco de la pandemia, las autoridades no sólo han dejado prácticamente solos a los empresarios sino que les han puesto muchos obstáculos.

“Ser empresario en México es una carrera de obstáculos a ciegas, pareciera que tienes todo en contra, con autoridades de los tres niveles que hacen poco por promover la actividad empresarial y sí mucho por estarla fiscalizando, inspeccionando a grado tal que a veces la abruman y la asfixian”, refirió Enoch Castellanos, presidente de Canacintra.

En la videoconferencia “Concurso Mercantil, mediación y liquidación de empresas”, el presidente de Canacintra aseguró que en estos momentos para muchas empresas ya los apoyos en créditos no son suficientes porque no tienen capacidad de repago debido a que su negocio ya no está generando los recursos que necesita para sostener y mejorar la marcha de la empresa.

Dijo que algunos de ellos pueden apegarse a un concurso mercantil que los puede llevar a una suspensión de pagos, a una renegociación con sus acreedores o hasta la liquidación de la propia empresa.

Para aquellas empresas que estén pasando por serios problemas de insolvencia y estén en riesgo de cerrar les sugirió asesorarse con expertos profesionales para conocer las alternativas que les presenta un concurso mercantil porque la desinformación les puede acarrear problemas mayores.

Con información de Guadalupe Flores.

