Pese a llamado de quedarse en casa, cientos acuden a iglesia de San Hipólito en CDMX

A pesar de la contingencia sanitaria por COVID-19 y del llamado a permanecer en casa, cientos de devotos acudieron a la Iglesia de San Hipólito en la Ciudad de México, para pagar mandas y pedir favores a San Judas Tadeo, como lo acostumbran hacer cada día 28 de mes.

Hoy, el templo permaneció cerrado.

Una fila de policías capitalinos amuralló la entrada principal al templo, intentando hacer un filtro para que las personas no se aglomeraran.

No todos respetaron las medidas. Ni tampoco se respetó la sana distancia en la fila.

Personal de gobierno capitalino, voceaba las medidas de prevención necesarias para evitar contagios de COVID-19.

Al exterior del templo, se concentraron como cada año, devotos y comerciantes, quienes ofrecieron alimentos, veladoras, flores, imágenes religiosas y hasta cubre bocas con la figura de San Judas Tadeo.

Muchos comerciantes, sin protección.

A pesar de que el templo permaneció cerrado, adultos mayores y familias completas, acudieron para visitar al santo de las causas imposibles, este año en especial, los devotos pidieron salud y trabajo.

“Bueno yo le pido a Dios por toda la humanidad y que se lleve esta enfermedad que se quite y que ya no se siga muriendo nada, y a mí que no me olvide”, insistió Domitila Sánchez.

“Para que haya venta, porque no nos dejan vender donde nosotros vendemos y pues estamos caminándole para sacar para comer y salud para mi hija y mi esposa, somos artesanos en chaquira”, insistió Cristopher Aldo.