Cubanos protestan frente a la Casa Blanca al grito de ‘libertad’

Con gritos de “¡libertad!”, “¡no más muertes!” e “¡intervención militar!”, unos doscientos cubanos hicieron retumbar este sábado la Casa Blanca en una protesta destinada a pedir al presidente estadounidense, Joe Biden, acciones más duras contra el Gobierno cubano.

Una mayoría de manifestantes, además, llegó a pedir al mandatario, a la ONU, a la OTAN y a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) que intervengan militarmente en la isla para ayudar a los miles de cubanos que se manifestaron el pasado domingo.

Frente a la Casa Blanca, colocaron varias grandes pancartas. Una de ellas, tendida en el suelo, decía en inglés “EE.UU.+ONU INTERVENCIÓN”, mientras que otro cartel lucía el lema “SOS Cuba” con letras negras sobre un fondo blanco, en el que había estampadas manos con pintura azul y roja.

“Lo que nos hace falta -insistió- es una intervención automática, ya, inmediata. A nosotros no nos hace falta comida, no nos hace falta nada. A nosotros lo que nos hace falta es libertad, que es por lo que lucha el pueblo cubano desde hace 62 años y es por lo que estamos hoy todos estos cubanos aquí. Por la libertad de Cuba”.

Sánchez llevaba, como muchos otros manifestantes, la bandera cubana a forma de capa.

Contó que llegó a EE.UU. con 12 años y actualmente vive con su madre en Cabo Coral (Florida). Salió de esa ciudad ayer y, junto a tres amigos, condujo unas 16 horas para llegar hoy a Washington D.C.

La protesta, que se desarrolló en medio de un gran calor, parecía estar dividida en dos: a un lado frente a la Casa Blanca un grupo más reivindicativo usaba altavoces para hacer oír sus reclamos y, bajo los árboles, otros habían buscado sombra y estaban sentados en sillas plegables mientras aplaudían y hacían ondear sus banderas.

En ese último grupo estaba Danay Quian, quien cuando vio las protestas del pasado domingo en Cuba decidió echar el cierre a su tienda de Carolina del Sur y desplazarse a Washington, donde ya lleva una semana.

Salió de Cuba con unos 26 o 27 años y dice que recuerda todo de su casa en La Habana, desde el olor hasta el aspecto de las paredes.

“A mí no se me olvida nada de mi pedacito, ni a mí ni a ningún cubano, por eso estamos todos hoy aquí, porque duele. Aunque no haya alguien de nuestra familia que haya muerto, o haya sido apedreado o golpeado directamente, me duele”, afirmó mientras se le humedecían los ojos.