Cientos de ciclistas realizan rodada al desnudo en la CDMX; piden más seguridad vial

Este sábado 11 de junio de 2022 se llevó a cabo la edición número 17 de la Rodada Ciclista al Desnudo, salió del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) y de regreso.

Más de 500 ciclistas, entre hombres y mujeres, rodaron sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Cinco de Mayo, Pino Suárez, Izazaga, Arcos de Belén, Avenida Chapultepec, Nápoles, Liverpool, Florencia, Reforma, hasta llegar al Auditorio Nacional.

En su recorrido pasaron por Bellas Artes, la plancha de la Constitución, por el edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Ángel de la Independencia, Antropología e Historia, la Diana, hasta llegar al Auditorio.

El motivo de esta manifestación de ciclistas al desnudo fue concientizar a automovilistas y motociclistas de los riesgos a los que están expuestos en calles y avenidas de la zona metropolitana.

“Estamos pidiendo también respeto al peatón y al ciclista, lamentablemente el último domingo que celebramos el Día de la Bicicleta atropellan a uno de nuestros compañeros, yo no lo conocía, pero es ciclista, entonces cómo es posible que las autoridades nos motiven a utilizar la bicicleta y no nos cuidan”, dijo Ernesto Soria, ciclista.

Los ciclistas aseguraron que salieron a rodar desnudos para ser visibles, a su paso fueron vistos por peatones, motociclistas y automovilistas, muchos de ellos los saludaron, videograbaron y fotografiaron.

“Si el ciclista va en su carril tranquilo y de pronto el automovilista te avienta el coche y luego dice que no te ve, esa es la respuesta, hay discúlpame, es que no te vi, y el asunto es que a ver si encuerado sí me ven”, comentó Miguel Granados, ciclista.

“Para ver si así la gente sí nos ve en las bicis, porque muchos accidentes, mucha gente que no respeta las bicis, que no respetan a la gente que va caminando, a ver si así la gente se da cuenta que estamos presentes estando desnudos, porque es la única manera que te volteen a ver”, indicó Jimena Calderón, ciclista.

“Porque muchas veces los automovilistas son agresivos con los ciclistas y peatones también y con los que traen patinetes, o digamos que parece que no nos ven, entonces nosotros nos manifestamos desnudos para hacernos notar para darnos visibilidad de que nos vean y no sean tan agresivos con los ciclistas y con los peatones” expuso Claudia Cárdenas, ciclista.