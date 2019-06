Científicos de Israel producen corazón impreso en 3D

Científicos de la Universidad de Tel Aviv, Israel, han producido un corazón impreso en 3D a partir de células de tejido humano.

Tal Dvir, profesor de la Escuela de Biología Molecular de la Universidad de Tel Aviv, dijo: “Es la primera vez que se imprime un corazón completo de éstos, con sus vasos sanguíneos y sus células”.

Navad Moor, investigador de la Universidad de Tel Aviv, señaló: “Todos los corazones que se habían impreso hasta ahora, según sabemos, se habían hecho con materiales más sintéticos o con otro tipo de materiales que no provenían del paciente”.

El primer órgano que tiene tres centímetros de diámetro tarda aproximadamente tres horas y media en imprimirse.

El proceso comienza con una biopsia de tejido graso del paciente luego remueve las células del tejido y se programan para que sean células madre y estás células se procesan para que se conviertan en una especie de tinta biológica que se usa para imprimir el corazón.

Assaf Shapira, biólogo de la Universidad de Tel Aviv, destacó: “Nosotros trabajamos con biomateriales muy frágiles que no se pueden sostener por sí mismos. De manera que si no los imprimes con algún sustrato de soporte se te deshacen y entonces no puedes imprimir capa sobre capa”.

Hasta el momento las células se pueden contraer, pero el corazón aún no bombea por sí solo.

El próximo paso es madurar este órgano para que pueda bombear.

Este es un avance que abre vías hacia los trasplantes del futuro. Los científicos tienen la esperanza de que en diez o quince años existan impresoras 3D en hospitales, para que se puedan imprimir órganos para los pacientes y tengan que esperar a un trasplante o tomar medicamento para evitar rechazar órganos los cuales serán impresos completamente con sus células.

Con información de Said Ochoa

LSH