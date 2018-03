Científicos descubren nuevo órgano humano; se trata del ‘Interstitium’

En Estados Unidos científicos descubrieron un nuevo órgano en el cuerpo humano.

Se trata del “Interstitium” que forma parte del tejido conectivo y se encuentra debajo de la capa superior de la piel, y al interior del tracto digestivo, las vísceras, pulmones y los sistemas urinarios; alrededor de los vasos sanguíneos y la fascia entre los músculos.

A new study co-led by an @nyuschoolofmed pathologist and published in @SciReports identifies a previously unknown #organ, with implications for function of most tissues and the mechanisms of most major diseases https://t.co/AfGA3gf3EF

— NYU Langone Health (@nyulangone) 27 de marzo de 2018