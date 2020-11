Cienfuegos llegará a México como ciudadano en libertad, dice Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció este miércoles que el general Salvador Cienfuegos llegará a México como ciudadano en libertad, en caso de que la justicia de Estados Unidos decida repatriarlo a nuestro país luego de que se desestimaran los cargos en su contra en la Unión Americana.

El canciller Ebrard acotó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió su propia investigación sobre el general Cienfuegos con las evidencias enviadas por el gobierno estadounidense el 11 de noviembre.

Ebrard agregó que Cienfuegos podría regresar a México en las próximas horas o días.

El secretario de Relaciones Exteriores explicó que existen diferencias entre el caso del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos.

“Hay varias diferencias, la primera es el general Cienfuegos no es residente en Estados Unidos, no tiene operaciones financieras de otro tipo en Estados Unidos, los delitos que se le imputan son exclusivamente en México, ha estado pidiendo asistencia consular, con el caso García Luna no se da ninguno de estos supuestos ni ha pedido nuestra participación”, indicó Ebrard.