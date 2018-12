CIDH elogia postura de AMLO sobre caso Ayotzinapa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró hoy que la decisión del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de crear una Comisión de la Verdad sobre el Caso Ayotzinapa supone un “cambio sideral” respecto a la anterior actitud de las autoridades mexicanas.

Luis Ernesto Vargas opinó que el nuevo Ejecutivo ha mostrado una “vocación absolutamente indeclinable” en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y valoró positivamente que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, esté a cargo de la Comisión de la Verdad.

El pasado lunes 3 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó su primer decreto oficial como presidente de México, por el cual se creó la Comisión para la Verdad en el Caso Ayotzinapa.

En su mensaje, Andrés Manuel López Obrador dijo que con la firma de este decreto se inicia el proceso de búsqueda de los normalistas.

El presidente de México reiteró que durante su Gobierno se ha propuesto acabar con la corrupción y con la impunidad en el país, dijo que mostró que con perseverancia se puede llegar al propósito de que se haga justicia.

Fueron muchos años de lucha, no solo de mi persona, de muchos dirigentes, sociales, políticos, muchos años, algunos se nos adelantaron. En lo que a mí corresponde han sido muchos años de lucha y lo que más me llena de orgullo es que en todo este tiempo mantuve mis principios, mis ideales, no dejé trozos de dignidad en el camino, no tuve que traicionar para llegar a donde estoy, por eso tengan confianza (…) solo tengo un amo, que es el pueblo de México”.