Ciclistas realizan rodada desnudos en CDMX; piden más seguridad vial

Por décima cuarta ocasión, la Ciudad de México fue sede de la Rodada Mundial Ciclista al Desnudo, cientos de ciclistas pedalearon sin o con poca ropa, para mostrar su fragilidad a los automovilistas y exigirles respeto en las calles.

“El cuerpo desnudo es la carrocería de uno, no hay nada más que lo proteja“, mencionó Artemio Bermúdez, ciclista.

Me parece exagerado, pero muchas veces es la única forma de que muchas personas entienden entonces es como decirle a la gente ahora si me ves porque vengo desnudo, ahora si me pones atención“, destacó Adriana Bernal, ciclista.

La rodada al desnudo, se realiza anualmente de manera simultánea en más de 170 ciudades del mundo.

Ciclistas partieron del Monumento a la Madre, llegaron hasta al zócalo capitalino y retornaron en circuito, pedaleando más de 13 kilómetros.

Es estarte cuidando las 24 horas de todo lo que pasa a tu alrededor porque ellos no se dan cuenta que uno no trae carrocería, digo te cubre el casco y nada más, demostrarles que no solo hoy somos visibles, todos los días porque a pesar de que usemos ropa fluorescente no les importa”, afirmó Omar Valdés, ciclista.

