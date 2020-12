Martín, ciclista de 50 años, regresaba a casa cuando fue arrollado durante arrancones en Eje Central, CDMX

Martín, un hombre de 50 años, que era comerciante y circulaba a bordo de su bicicleta sobre el Eje Central y Doctor Arce, en la CDMX, murió arrollado por automovilistas que realizaban arrancones.

Éste fue el momento en que el señor Martin Flores de 50 años de edad, fue arrollado por un vehículo, utilizado para arrancones.

Martín regresaba a su domicilio en la colonia Doctores en su bicicleta, la noche del jueves. Ocurrió en el Eje Central esquina Doctor Arce, en la Ciudad de México.

El conductor perdió el control del auto que transitaba a exceso de velocidad, atropelló al ciclista y chocó contra la guarnición de la banqueta y salió proyectado en llamas sobre el carril de contraflujo.

Los pasajeros logran abrir las puertas y salen huyendo de las llamas.

“Vi que era un ciclista y como mi papá no había llegado, no respondía el teléfono lo fui a buscar y ahí los policías que estaban acordonando los autos me dijeron que había fallecido y me enseñaron una fotografía”, narró Kevin, hijo de víctima de atropellado.