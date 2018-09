Guatemala niega ruptura constitucional a causa de CICIG

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, negó una ruptura del orden constitucional con sus decisiones en torno a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“Nunca tomaremos decisiones que violen el orden constitucional”, aseguró el mandatario en un mensaje a los medios, el mismo en el que apeló al sentimiento independentista y nacional para pedirle a la población a que durante este mes, en el que se conmemora la independencia, reafirme “nuestros valores”.

Jimmy Morales prometió que no interferirá en las investigaciones en curso, incluida la que lo acusa de la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita en la campaña que lo llevó al poder en 2015.

“Con la frente en alto puedo decir que no he interferido ni lo voy a hacer (…). No interferiré en este tipo de investigaciones porque confío plenamente en una justicia independiente, imparcial y objetiva. Todos los procesos o investigaciones que están en curso tienen la certeza que continuarán sin ningún atropello u obstáculo a la justicia”, proclamó Morales.