Ciberataques a Banxico, Condusef y Pemex no han logrado su cometido: Autoridades

Los recientes ciberataques a al Banco de México (Banxico), Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y Petróleos Mexicanos (Pemex) no han logrado su cometido. El coordinador de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón, aseguró que los datos sensibles no se vieron comprometidos.

“En realidad no ha habido ataques grandes, ni multitudinarios en cuanto a páginas de Gobierno los datos sensibles no han sido tocados, lo más que han podido hacer es tirar la página, pero al final de cuentas, es una página Web al público, que no tiene datos sensibles que se puedan comprometer”, expuso Emiliano Calderón.

Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que a partir de este 16 de julio se reabren los espacios en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

