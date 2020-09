Desaparecen dos jóvenes tras acudir a bar en Azcapotzalco donde hubo balacera

Los jóvenes Christopher Aguilar y Karla Elena Ramírez se encuentran desaparecidos tras asistir a un bar en Azcapotzalco, donde ocurrió una balacera.

Según informes de las autoridades, los jóvenes acudieron por separado el pasado viernes 28 de agosto, al bar “El Barquito” en avenida Tezozómoc 220, de la colonia San Miguel Amantla.

Desde ese día sus familiares desconocen el paradero de los jóvenes.

Una amiga de Karla, quien también asistió al evento, relató que entre las 12:30 y 1:00 de la mañana hubo disparos dentro del lugar por lo que inmediatamente salieron todas las personas del bar y comentó que más tarde pasaron sobre la avenida donde está ubicado el bar y vieron a dos personas lesionadas en el suelo, una mujer y un hombre.

“Pasan por la entrada del bar y se percatan de qué hay una mujer y un hombre tirados fuera de lugar, uno de ellos refiere que se parece a mi hermana, y la amiga responde que no. Regresan para afirmarlo o ver si era ella y se dan cuenta de que los cuerpos ya no estaban, desde ese día no sé nada de mi hermana, desde el último mensaje que me envió”, dijo Iztel Monserrat, hermana de Karla.