Choque de camión torton en Circuito Interior provoca severos daños

Un camión tipo torton, que era conducido a exceso de velocidad, provocó daños en el Circuito Interior Río Consulado y su cruce la calle Norte 80 A, en la alcaldía de Gustavo A. Madero, la madrugada de este lunes.

Estaba cerrado allá y me salí para este lado. Venía rápido. Cómo a unos 80. No ya no pude pararme”, explicó José Guadalupe Sánchez, conductor del camión.