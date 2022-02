Choferes de tráileres, los más afectados por la violencia en carreteras de Colima

Y en Colima, a pesar del ingreso de dos mil elementos federales que reforzaron la seguridad en la capital del estado y en Villa de Álvarez, este viernes se reportaron distintos hechos violentos en 12 días ya se reporta la muerte de al menos 30 personas. La ola de violencia ya se extendió a rutas carreteras que llevan al puerto de Manzanillo. Los más afectados son los choferes de tráileres.

La ola de violencia que ha afectado Colima desde hace más de diez días se han extendido al puerto de Manzanillo y a las carreteras que llevan hacia Jalisco, donde los principales afectados son los traileros.

Oscar Abarca es operador de trailer. Aunque sus rutas varían siempre, para salir de Colima hay un tramo carretero, que debe pasar obligatoriamente y donde, dice, son frecuentes los robos y agresiones.

El ‘macrolibramiento’ tiene una longitud de 111 kilómetros. Conecta con los ejes troncales México-Guadalajara, Guadalajara-Colima, Manzanillo y Guadalajara-Tepic. Su función es dar continuidad al tránsito de largo itinerario que cruza las zonas centro y noreste del país. Esto es lo que también lo hace una vía atractiva para robo de tráileres y el trasiego de drogas.

A decir de los representantes de traileros, los delincuentes van por aquellos camiones que cargan contenedores que llegan con droga al puerto de Manzanillo. No solo se llevan la mercancía, sino el trailer completo. En el que, afirman, suelen transportar incluso a migrantes sin papeles.

Un trailer robado significa pérdidas de hasta 4 millones de pesos y también la pérdida de tranquilidad entre los operadores.

Entre el 14 y el 16 de febrero de este año fueron asaltados 14 tráileres en la ruta Manzanillo-Guadalajara. En la mitad de los casos, los operadores también fueron retenidos por hasta 12 horas. Héctor cuenta que tan solo este mes lo han asaltado en tres ocasiones.

“Me golpearon aquí arriba de la unidad, me bajaron me quitaron todas las pertenencias esculcaron todo el camión y ya cuando me subieron a la camioneta no supe yo para dónde me llevaron, porque yo llevaba un suéter y ese me lo quitaron y me lo pusieron en la cabeza y ya no vi para dónde le dieron”, concluyó Héctor Aguilar Flores, operador de Torton Colima-GDL.