Choferes prenden fuego a taxis ‘piratas’ en Chiapas

Transportistas concesionados de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, retuvieron y prendieron fuego a dos vehículos, que pretendían prestar el servicio de transporte de manera irregular.

Este martes, sobre el Periférico Sur Poniente a la altura del Barrio de Fátima, transportistas concesionados se percataron de la rotulación de dos unidades nuevas en modalidad de taxi, que no cuentan con el permiso de la Secretaría de Transporte, por lo que retuvieron las unidades y les prendieron fuego.

No se pudo controlar a las personas, se enardecieron y prendieron fuego; un grupo de personas que no pudiera yo señalar a alguien en particular. Son choferes y taxistas”, explicó Martín Camacho, delegado de Transporte Zona Altos.