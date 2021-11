Chofer de tráiler narra lo que deben consumir para mantenerse despiertos en carretera y cumplir cuotas

Tras el accidente en la autopista México-Puebla, un chofer de tráiler narra las dificultades del trayecto y las condiciones en que trabajan para mantenerse despiertos.

Te recomendamos: VIDEO: Así fue el trágico accidente en la México-Puebla que dejó al menos 17 muertos

“El tramo de aquí a la ciudad es muy peligroso, si no manejas despacio el carro se te va a ir y ya no lo para uno”, dijo Benito Miranda, conductor de trailer.

La autopista México-Puebla, administrada por Caminos y Puentes Federales, es considerada las más peligrosa del Valle de México, seguida por la Toluca-Palmillas y la México-Pachuca, según el Anuario Estadístico de Accidentes en carreteras federales.

Desde hace seis años esta carretera tiene un promedio de 100 accidentes al año, solo en el tramo que va de Río Frío a la Caseta San Marcos, según datos de Capufe. Los usuarios lo atribuyen a la gran cantidad de curvas que tiene su trazo, los 6 grados de inclinación que tiene su pendiente y la gran cantidad de vehículos que ingresa al día.

Benito Miranda es conductor de un tráiler de doble remolque. Lleva 20 años en el negocio. En Punto lo acompañó en uno de sus recorridos. Ahí platicó lo que considera son deficiencias en el trayecto que ocasionan accidentes como el del pasado 6 de noviembre, donde murieron 17 personas.

Para este conductor, hay otros factores que propician los percances, relacionados con la capacidad y atención del chofer.

“Habemos operadores que no estamos capacitados, no sacamos nuestra licencia, no vamos a cursos. También tenemos ese detalle de las empresas no les dan el suficiente mantenimiento a sus unidades. Son tiempos que nos presionan nosotros como operadores y pues que haces, te descuentan si llegas tarde y el accidente obviamente se causa porque llevamos durmiendo ya vamos cansados”, agregó Benito.