Chofer prohíbe a joven enfermero abordar autobús en Nuevo León, acusa discriminación

En la República Mexicana continúan las agresiones contra personal médico. En Nuevo León, un chofer de autobús le prohibió al enfermero Uziel Carranco abordar la unidad, por lo que visiblemente conmovido compartió el hecho en sus redes sociales.

En Juárez, el enfermero que se dirigía a trabajar denunció que fue discriminado al intentar abordar el transporte público.

Entro a las 9 y un camión no me quiso subir. Pensé que esto no pasaba acá. No me quiso subir porque traigo el uniforme. Subió a todos y a mí me dijo que no y me da mucho sentimiento… traía mi cubrebocas. Me dijo fuerte y claro “tú no subes”. Toda la gente se me quedó viendo, pero bueno… México. Qué más le podemos hacer”, narró Uziel.