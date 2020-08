Chofer de la Ruta 30 de CDMX sanitiza a fondo su camión; pasajeros lo agradecen

Usar el transporte público es de alto riesgo para poder contraer el coronavirus ya que es imposible guardar la sana distancia y muchos choferes y pasajeros no cumplen con las medidas sanitarias, como son el uso de gel antibacterial y de cubreboca. Francisco, chofer de la Ruta 30, que corre de Tláhuac a Milpa Alta, en cada recorrido sanitiza a fondo su camión.

Con cloro limpia pisos y tubos y además utiliza un sistema ingenioso para que al momento de pagar no haya intercambio de dinero con los pasajeros que pudiera ser un punto de contagio de COVID-19.

Al hacer la parada, los pasajeros se muestran agradecidos de que el dinero no pase de mano en mano.

“Súper bien la verdad. A todo dar porque la mayoría no es así, poner el dinero en la bandejita y la atención, me siento segura”, reiteró Michelle.

El pasajero Irving Villegas agradeció la medida del chofer.

“Esta bien que se cuide principalmente él y nosotros, creo que todos lo deberían de implementar. Por qué arriesgar a los demás cuando uno no quiere. Sí me siento seguro, aparte de la comodidad, va uno tranquilo, va a gusto y saber que la unidad va limpia”.

En el camión de Francisco quien no cumpla con las medidas sanitarias, que son utilizar gel antibacterial y colocarse el cubreboca, simplemente no se puede subir.

“Si los veo en el trayecto, en el recorrido, veo que no traen cubre boca y me hacen la parada, no me paro, me sigo”, aclaro Francisco.

“Lo felicito porque hay personas que por no gastar, no le invierten, pero que es algo que vale la pena hacer”, concluyó un pasajero.