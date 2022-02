Chofer baleado durante asalto en Tlalnepantla asegura que el detenido no es su agresor

El chofer que fue baleado durante un asalto al transporte público en Tlalnepantla, Estado de México, se recupera, sin embargo, asegura que no ha recibido el apoyo prometido y que el detenido no es la persona que le disparó.

A José Manuel Ríos Solís le arrebataron la tranquilidad el día que le dispararon en la cabeza por resistirse al robo de la unidad de transporte público que manejaba.

El pasado26 de octubre de 2021 salió como todos los días a trabajar una combi de la ruta 79 sin imaginar que su vida y la de su familia cambiaría por completo.

“Era una rutina que agarré que era levantarme a las 2 de la mañana y a las 5 de la mañana estar formado ya para iniciar mis labores y es muy difícil acostumbrarse al día de hoy en esta manera en que me encuentro, a veces me da tristeza, no, a veces lloro…el ver cómo me encuentro, dándole molestia a mi cuñada y a mi hermano”, señaló José Manuel Ríos Solís, chofer que fue baleado durante un asalto al transporte público “Es una persona que le gustaba caminar, ir a correr, de hecho, iba al gimnasio conmigo, era muy activo”, refirió Alfredo Ríos, hermano de chofer baleado.

En calle Olmo y avenida San Rafael cuatro sujetos vestidos como trabajadores de la construcción hicieron la parada a la unidad.

Tras ingresar a la unidad comenzaron a asaltar a los pasajeros.

José Manuel se negó a entregarles las llaves del transporte público.

“Las amenazas hacia mí, a que les entregara las llaves, o sea no me pedían otra cosa más que las llaves de la unidad y no se las quise dar y vino el disparo…ver cómo gritaba el pasaje y en ese momento pasó una patrulla y le hablaron y no se paró”, relató José Manuel Ríos Solís, chofer que fue baleado durante un asalto al transporte público.

El Gato, El Güero o El Garfield, conocido así por sus allegados, estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte, permaneció en coma inducido y luego, vino el milagro, despertó y en diciembre salió del hospital.

Comenzó a hablar hace apenas unos días, el lado izquierdo de su cuerpo está inmóvil.

“El verlo que no puede dormir, pues como sufre, que no se puede mover, no se puede valer por sí solo, ahorita lo estamos llevando a unas terapias que son particulares, es muy difícil porque lo tenemos que estar cargando, para moverlo, para llevarlo al baño”, indicó Nancy de la Luz, cuñada de José Manuel Ríos Solís, chofer que fue baleado.

Las terapias han sido parte importante para su rehabilitación

“Yo no sé, pero pues me meto al internet, trato de darle algún tipo de terapia sin lastimarlo, hemos comprado algunos aparatos para ayudarlo de alguna manera…lo estoy llevando a un lugar donde le están dando terapias, lunes, miércoles y viernes”, señaló Alfredo Ríos, hermano de chofer baleado.

José Manuel asegura que Jorge David “N”, la persona detenida por estos hechos, no fue el sujeto que le disparó.

“Alguien que decía ser amigo, pero vi que no le importó eso…trabajaba conmigo y yo le daba un dinerito para que se ayudara porque decía que tenía que darle gasto a su mujer y a sus hijos, pero ni modo, queda en él, yo no soy nadie para juzgarlo ni para maldecirlo, sólo se lo dejo a Dios y a su conciencia porque todo en esta vida se paga”, externó José Manuel Ríos Solís, chofer que fue baleado durante un asalto al transporte público.

José Manuel pide a las autoridades que investiguen.

“El chavo no hizo nada, a lo mejor su error es parecerse a ese cab…a ese canijo, las autoridades no han investigado nada, yo digo que hagan su trabajo porque hay gente inocente que está en la cárcel”, destacó José Manuel Ríos Solís.

La familia denuncia que no ha recibido el apoyo prometido.

“Son gastos muy fuertes, pañales, así como comprarle la silla para bañarlo, le compramos un colchón antiescaras para que no le salgan llagas, nunca recibimos una ayuda, para promesas cualquiera, pero para cumplir nadie”, manifestó Nancy de la Luz, cuñada de José Manuel Ríos Solís, chofer que fue baleado.

En julio, José Manuel será intervenido nuevamente, le pondrán una placa en el cráneo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señala que buscará un nuevo acercamiento con la víctima y sus abogados para mostrarles los elementos de prueba recabados en la carpeta de investigación que incluye testimonios de pasajeros que reconocen a la persona vinculada a proceso.

Con información de Itzel Cruz Alanís

