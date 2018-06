China y Rusia respaldan a Irán frente a EU en cumbre Qingdao

Irán, país observador de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS), fue el gran protagonista de la cumbre eurasiática de este organismo en Qingdao (este de China), al obtener el apoyo expreso de la nación anfitriona y de Rusia frente a los intentos de aislamiento de Estados Unidos.

Tanto el presidente chino, Xi Jinping, como su homólogo ruso, Vladimir Putin, lamentaron la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear que ellos, Irán, Reino Unido, Francia y Alemania, suscribieron en 2015, y prometieron a Teherán apoyarle económicamente frente a la posibilidad de que Washington le imponga nuevamente sanciones.

Putin subrayó en la cumbre que la retirada decidida por el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado “puede desestabilizar más aún la situación”, mientras que Xi criticó esa “decisión unilateral” y señaló que su Gobierno trabajará con el ruso para intentar preservar el acuerdo nuclear.

China, Iran say resolved to boost strategic ties in all fields.

Beijing says firmly opposed to US unilateral withdrawal from nuclear deal and imposition of new sanctions.#SCOSummit2018 pic.twitter.com/zCo6hkL7ap

— Press TV (@PressTV) June 10, 2018